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Fırat Arslan Avrupa Şampiyonu

Almanya’nın Göppingen kentinde ringe çıkan Fırat Arslan, Bosnalı rakibi Goran Deliç’i altıncı raundda nakavt ederek, Avrupa Şampiyonluğu kemerini taktı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:56
Fırat Arslan Avrupa Şampiyonu

Fırat Arslan, maçın başından itibaren rakibi üzerinde mutlak üstünlük kurdu. Devamlı şekilde kapanarak rakibinin üzerine giden Arslan, attığı direk ve kroşe yumruklarla rakibini sersemletti. Rakip Deliç, altıncı raundda aldığı yumruklarla iki defa düştü ancak tekrar toparlanarak ayağa kalkıp maça devam edebileceği işaretini verdi. Ancak Goran Delic’in aldığı son yumruk sonrası teknik ekibi havlu atarak maça son noktayı koydu. 32 maç boyunca hiç yenilgi almayan Deliç, ilk yenilgisini Fırat’tan aldı.

Muhteşem bir performans sergileyen Fırat Arslan, yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkma hakkını elde etti. Basın toplantısında konuşan Arslan, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Arslan bu zaferi tüm şehit ve gazilere hediye ettiğini vurguladı.

Boks Galası’nda milli boksör Fatih Keleş ise, rakibi Renald Garrido ile berabere kalarak kemerini korurken, güçlü rakibine zorlu dakikalar yaşattı. On raund boyunca yumrukların susmadığı müsabakanın son rauntlarına doğru yorulan Fransız rakip Renald Grrido, Keleş’den aldığı yumruklarla zor anlar yaşadı.

Galanın diğer maçlarında İbrahim Ayada, İbrahim Gümüş, Hüseyin Cinkara ve Ali Eren Demirezen de rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak müsabakalardan galip ayrıldı. Ali Eren Demirezen de kemer öncesi yükselme maçı yapacak. Bunların yanı sıra, Hüseyin Cinkara, Agron Smakici, Denis Kabasic, Anatoli Muradov da rakiplerini yenerek galadan galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:56
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