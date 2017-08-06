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Firari savcının ByLock yazışmaları ortaya çıktı

FETÖ’cü eski savcı firari Fikret Seçen’in ByLock mesajlarında, basına açıklama yapmak için dahi FETÖ’deki örgüt abisinden izin istediği görülüyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 09:41
Firari savcının ByLock yazışmaları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün organize ettiği birçok kumpas soruşturmasının başındaki isim olan firari eski savcı Fikret Seçen'in ByLock yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda Seçen'in, hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmak için bile örgüt abisinden izin istediği görülüyor. Fikret Seçen 2011-2013 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcı vekili olarak görev yaptı. FETÖ'nün kumpasları ortaya çıkınca da önce açığa alınmış, ardından da 2 bin 847 hâkim-savcı ile birlikte meslekten atılmıştı. 24 Kasım 2015 günü de Hollanda'ya kaçmıştı. Yurtdışına kaçan ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen Fikret Seçen'in yazışmaları ortaya çıktı.

CİHAN KANSIZ DA MESAJDA

474 bin 280 kodlu ByLock kullanıcısı olan Fikret Seçen, 2015 aralık ayındaki yazışmalarında örgüt abisine "Abi, yurtdışına kaçtığıma ilişkin haberler canımı sıkıyor, bir açıklama yapsam mı?" diyor. Karşısındaki kişiden "Sordum, cevap bekliyorum" diye yanıt geliyor.

Hollanda'da bulunan Fikret Seçen'in İngiltere'ye gitmek istediği, fakat pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle tedirginlik yaşadığı mesajlardan anlaşılıyor. Seçen, örgüt sorumlusuna, "Benim İngiltere vizem var. Ben bu pasaportla İngiltere'ye geçemez miyim?" diye soruyor.

Bir diğer Kaçak savcı Cihan Kansız'ın Paris'te olduğunu belirten Fikret Seçen, "Cihan Paris'te, Amerikan vizesi için müracaata gitti. Pasaportun geçersiz demişler" diyerek tedirginliğini dile getiriyor.

Bir başka yazışmada ise, Fikret Seçen çocuklarıyla Hollanda'da bulunduğunu belirtiyor ve örgüt mensubundan bir işlemi için avukat talep ediyor. Örgüt abisi ise Seçen'e kadın bir avukat yönlendiriyor.

Sabah

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 09:41
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