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Firari savcı Yaşar Kavalcıoğlu adliyeye sevk edildi

Dün İstanbul Harem otogarında yakalanan MİT TIR'larını durduran firari savcı Yaşar Kavalcıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari savcı Yaşar Kavalcıoğlu adliyeye sevk edildi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 18:26

MİT tırlarını Hatay'da durduran dönemin Kırkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, dün İstanbul Harem Otogarı’nda polis tarafından yakalanmıştı. Hakkında “Devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme”, “siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan idare etme” gibi suçlardan 7 ayrı arama kaydı bulunduğu öğrenilen firari savcı, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Firari savcı Yaşar Kavalcıoğlu’nun, herhangi bir eşgal değişikliğine ihtiyaç duymadığı gözlendi.

Firari savcının gözaltına alındığında üzerinden kurum kimliği, 4 adet hafıza kartı, bir adet USB bellek, bir adet tablet, 790 TL ve 600 dolar çıkmıştı.



 

 
EtiketlerYaşar Kavalcıoğlumit tırları
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 18:26
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