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Firari sanal kumar kralı Sivas'ta enselendi

Sanal kumar siteleri çetesinin lideri olduğu iddia edilen Veysel Şahin, Sivas'ta yakalandı.

18 Temmuz 2017 Salı 08:37
Firari sanal kumar kralı Sivas'ta enselendi

SİVAS Polisi, sanal kumar siteleri çetesinin lideri olduğu iddia edilen ve 'Handikap' operasyonu kapsamında açılan dava sonucu futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlamalarıyla hakkında arama kararı bulunan Veysel Şahin'i, yakınlarını ziyaret için özel uçakla geldiği havalimanında gözaltına aldı. Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin'in yönettiği iddia edilen çeteye geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'de operasyon düzenlendi. Milyonlarca liralık vurgun yapıldığı iddiasıyla düzenlenen 'Handikap' isimli operasyonda 39 kişi tutuklanırken, çete lideri olduğu belirtilen AB vatandaşı Veysel Şahin, Türkiye'de olmadığı için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polisin yaptığı takip sonucu Veysel Şahin'in KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) olduğu tespit edildi. Türkiye'ye iade için girişim başlatılırken Şahin'in Lübnan'a gittiği belirlendi.

ÖZEL UÇAKLA GELDİĞİ SİVAS'TA YAKALANDI

6 aydır firari olan Veysel Şahin bugün özel uçakla yakınlarını ziyaret için memleketi Sivas'a geldi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlarıyla ilgili açılan dava kapsamında aranan Veysel Şahin, polis tarafından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sivas E Tipi KapalıCezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 08:37
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