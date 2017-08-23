Firari Salih Tuzcu Konyaspor'a açıkça müdahale etmiş

Konyaspor Başkan Adayı Bahattin Karapınar’ın liste onayını kendisine sunmamasına tavır koyan Salih Tuzcu, Karapınar’ın aday olmasının da önüne geçerken Ahmet Şan'a da yönetime kimleri alması noktasında da açıkça müdahalede bulunmuş.

AHMET ŞAN'A, MEMDUH OĞUZ'U LİSTEYE YAZDIRMIŞ

Bylock kullandığı tespit edilen Ahmet Şan’ın, “Her başkanlık seçiminde listemi hazırlarken yönetime almak için ismini yazacağım kişilerin genellikle hiçbir kurumla pürüzü olmayan siyasi veya hukuki engeli olmayan, tamamen Konyaspor’a ve Konya’ya hizmet edecek güce ve imkana sahip olan kişiler olmasına özen gösteririm. Bu kapsamda yönetime almayı düşündüğüm isimleri genellikle o dönem İl Emniyet Müdürü kimse onunla da paylaşır ve bilgi alırım. Yine bu kapsamda 2006 yılı seçimlerinde ki hazırlamış olduğum veya listemde olmasını düşündüğüm kişilerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere o dönem Konya İl Emniyet Müdürü olan Mehmet Salih Tuzcu’nun makamına gittim, bir süre görüştükten sonra şuan hatırladığım kadarıyla benim listemde olmamalarına rağmen Salih Tuzcu bana kiminle yönetime girmek istiyorsan gir ancak Nusret Argun, İbrahim Azman, Bahattin Karapınar ve Halit Büyükbayraktar isimli şahıslar bence olmasın diye görüş bildirdi. Bende yapım itibariyle nedenini sormadım. Kedisine “sayın müdürüm benim listemde zaten bu şahıslar yok” dedim. Yanından ayrıldım, zaten listemi de hazırlamıştım, listemi hazırlarken iş adamlarının yanı sıra yönetimimizin ve Konyaspor’un hukuki işlerini takip etmesi amacıyla listemde genellikle bir avukat arkadaşında olmasına dikkat ederdim. O zamanki listemde avukat olarak Celal Candan isimli şahıs vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yukarıda anlattığım Salih Tuzcu’yla yaptığım görüşmeden bir gün sonra, Emniyet Müdürümüz Salih Tuzcu beni telefonla arayarak ısrarlı bir şekilde Avukat Memduh Oğuz’un listeme girip yönetimden olmasını söyledi. Bende arkadaşlarla konuyu görüşelim diyerek telefonu kapattım ancak avukat Memduh Oğuz ismi birkaç farklı yerden de ısrarla yönetime girmesi yönünde telkinlerin gelmesi üzerine yönetimde ismi bulunan avukat Celal Candan’dan özür dileyerek listeden çıkartma kararı aldık ve yerine Memduh Oğuz isimli şahsı ekledik. Belki isim değiştirme zorunluluğumuz yoktu ancak o dönem İl Emniyet Müdürü olan Salih Tuzcu’yla da ters düşüp kendisini kırmak istemedik” dediği iddia edildi.

BAHATTİN KARAPINAR’A “BANA NEDEN BİLDİRİP OLURUMU ALMADIN?” DEMİŞ!

Paralel yapının Konya İl Emniyet Müdürü Salih Tuzcu, Bahattin Karapınar’ın Konyaspor Başkan Adaylığını açıklayacağı kongrede Karapınar’ın yanına gelerek, “Yönetim listesini oluştururken neden benim olurumu almadın” demiş. Bahattin Karapınar’ında 2015 yılında verdiği ifadede, “2008 yılı içerisinde yapılan. Konyaspor’un yeni yönetim ve başkanlık seçimi için ilimiz Mevlana Kültür Merkezinde yapılan olağan Üstü Genel Kurula bende kendi listemi oluşturarak katıldım. O seçimlerde diğer Başkan adayı da Mehmet Ali Kuntoğlu’ydu. Salonda gerekli başvuruyu yapmak için beklerken, İl Emniyet Müdürü Salih Tuzcu yanıma gelerek seçime katılıp katılmayacağımı sordu bende kendi listemle seçime katılacağımı belirtmem üzerine “Peki o zaman neden listendeki isimleri bana bildirip benim olurumu almadın” dedi. Bende kendisine bir şey demeden yanından ayrıldım ve daha sonra başkan adaylığından çekilerek seçime katılmadım. Bir Emniyet Müdürünün ilin takımının başkanlık seçimlerinde neden bu kadar etkin olmak istemesi bence manidardır” dediği öğrenildi.



Kaynak:Memleket