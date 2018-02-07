Firari hortumcu Cem Uzan kanser mi? İtiraf gibi açıklama!

Yıllardır Fransa'da firari olarak yaşayan hortumcu Cem Uzan'ın kanser olduğu, önceki gün sosyal medyada yaptığı bir itirafla ortaya çıktı.

2009 yılında avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede kan değerlerinin normalin çok üstünde olduğu için kanser riski taşıdığı belirtilen Uzan, yine aynı hastalıkla yüz yüze....

57 yaşındaki firari hortumcunun hastalığı, Derin Mermerci'nin kanser hastalarına destek amaçlı başlatılan 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabı Instagram'da annesi Ender Mermerci'nin yıllar önce kanseri yendiğini yazan Mermerci'ye Cem Uzan da şu yorumu yaptı: "Ben de benzer bir durumla şahsen karşı karşıyayım. Tanrı seni ve sevdiklerini korusun Dero'm."

Firari hortumcu Cem Uzan'ın bu itiraf gibi paylaşımı, sosyal medyada olay oldu.

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