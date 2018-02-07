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Firari hortumcu Cem Uzan kanser mi? İtiraf gibi açıklama!

Firari iş adamı hortumcu Cem Uzan sosyal medyada yaptığı bir yorumdakanser olduğu itiraf etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:18
Firari hortumcu Cem Uzan kanser mi? İtiraf gibi açıklama!

Yıllardır Fransa'da firari olarak yaşayan hortumcu Cem Uzan'ın kanser olduğu, önceki gün sosyal medyada yaptığı bir itirafla ortaya çıktı.

2009 yılında avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede kan değerlerinin normalin çok üstünde olduğu için kanser riski taşıdığı belirtilen Uzan, yine aynı hastalıkla yüz yüze....

57 yaşındaki firari hortumcunun hastalığı, Derin Mermerci'nin kanser hastalarına destek amaçlı başlatılan 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabı Instagram'da annesi Ender Mermerci'nin yıllar önce kanseri yendiğini yazan Mermerci'ye Cem Uzan da şu yorumu yaptı: "Ben de benzer bir durumla şahsen karşı karşıyayım. Tanrı seni ve sevdiklerini korusun Dero'm."

Firari hortumcu Cem Uzan'ın bu itiraf gibi paylaşımı, sosyal medyada olay oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM;

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:18
  1. Cem Uzan
  2. hortumcu Cem Uzan
  3. Derin Mermerci
  4. Cem Uzan kanser mi

YORUM YAZ

  • öztürköztürk37 dk önce
    hortumcu, insallah hortumlara bagli kalipöyle yasarsin.
  • AliAli1 sa önce
    O kadar şantaj gasp yalan talan hadi bakalım hesaplaşma yakın
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Bu dünyada garip, gureba, sıbyan, yetimin yediğin haklarını, Yüce Rab'bim ahirete bırakmadan bu dünyada, sana büyük acı ve ızdırap çektirerek gerçekleştirir İnşallah.
  • TİMTİM1 sa önce
    AİDS ! OLDUGUNU DUYMUŞTUK 15 SENE EVVEL
  • İkraİkra2 sa önce
    Tanri seni korumasin..allah cc seni bildigi gibi yapsin
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