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Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın nerede yakalandı

Edine'nin Keşan İlçesi’nde FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden atılan eski genel cerra Mehmet Ali Yılmaz, pratisyen hekim Meryem Dağdelen, Hatice Çelikcan ile organizatörlük yaptığı belirlenen 45 yaşındaki Murat Yılmaz yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından enselendi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:06
Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın nerede yakalandı

Dağdelen ve Çelikcan'ın firari FETÖ'cü eşleri ile buluşmak için yasadışı yollarla Yunanistan'a gitmek istedikleri bildirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine Keşan'dan Yunanistan sınırında bulunan İpsala İlçesi'ne giden Murat Yılmaz yönetimindeki 22 NH 921 plakalı aracı Yeniceçiftlik Köyü mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları tespit edilen ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen eski genel cerrah Mehmet Ali Yılmaz, pratisyen hekim Meryem Dağdelen, ev hanımı Hatice Çelikcan ile sürücü ve organizatör Murat Yılmaz yakalanarak, gözaltına alındı.

Dağdelen'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eşi doktor ile Çelikcan'ın ise aynı suçlamaya aranan eski polis olan eşi ile Yunanistan'da buluşacakları iddia edildi. Üç şüphelinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkartılması için kişi başı 6 bin Euro karşılığı organizatör Murat Yılmaz ile anlaştıkları öne sürüldü. Yılmaz'ın da başka bir suçtan infaz koruma memurluğu görevinden ihraç edildiği ve hakkında 2 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Şüpheliler, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından elleri önden kelepçeli olarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:06
  1. FETÖ
  2. Edirne İl Jandarma Komutanlığı
  3. Yunanistan
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