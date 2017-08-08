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Firari FETÖ'cüler tutuştu!

Göçmen avukatı Richard Goldman, Kanada'ya sığınma talebinde bulunan 3 FETÖ'cünün durumunun pek parlak olmadığını söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 09:41
Firari FETÖ'cüler tutuştu!

FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan İbrahim Yurtseven, Çağatay Karaman ve Muhsin Yanık, Quebec'te 2 haftadır kaldıkları Olimpiyat Stadı'ndan yoğunluk nedeniyle ayrıldılar. 

"BİRÇOK SIĞINMACININ TALEPLERİ REDDEDİLEBİLİR"

Sığınmacılar, yalnızca 30 gün süreyle korunacak ve iki ay içinde Göçmenlik ve Mülteci Kurulu'nda geçerli bir talepte bulunduklarını kanıtlamak zorunda kalacakları bir duruşma yapılacak.

Göçmen avukatı Richard Goldman, Burundi, Filistin ve Suriye gibi ülkelerden gelerek Kanada'da kalmayı umut eden birçok kişinin reddedileceğini düşünüyor.

Goldman, "Davacılar, mültecilerin yasal tanımlamalarını yerine getirdiklerini göstermek için yasal yükümlülükleri var; bu da ülkelerinde zulüm ya da işkence gibi ciddi zararlara maruz kalacakları anlamına geliyor" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:41
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