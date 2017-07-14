Firari FETÖ'cüler Rodos'a kaçmak isterken enselendi

Fethiye'de ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Göcek Mahallesi'nden hareket eden ‘Bertuğbey 3' isimli günübirlik gezi teknesini, Tershane Adası açıklarında durdurdu. Tekneye çıkan ekipler yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 2'si kadın, 2'si çocuk 12 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan S.K., S.T., F.S., M.N.T., N.K., İ.T., H.K., İ.S. ve H.K. ile tekne kaptanı olduğu belirlenen C.K. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Teknede bulunan 2 çocuk ise şüphelilerle birlikte Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ARANIYOR

İlk tespitlere göre yakalananlardan aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 5 şüphelinin İzmir, Van ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı kaydedildi. 2 çocuk, yakınlarına teslim edilmek üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde gözetim altına alındı.