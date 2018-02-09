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Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan bomba itiraf: Gülen'in haberi vardı

Bir dönem FETÖ medyasının tepesindeki isim olan firari Adem Yavuz Arslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden teröristbaşı Fetullah Gülen'in önceden haberdar olduğunu itiraf etti.

09 Şubat 2018 Cuma 17:08
Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan bomba itiraf: Gülen'in haberi vardı

Bri zaman Fetullahçı Terör Örgütü medyasının tepedeki isimlerinden olan ve Türkiye'den gfirar eden Adem Yavuz Arslan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yurt dışında yayın yapan The Circle adlı internet sitesine verdiği röportajda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in önceden darbeden haberi olduğunu itiraf eden Arslan, "Başta Gülen olmak üzere yönetici kadroya ‘yanlış girdiler’ yapıldığı, manüplatif bilgiler verildiği görülüyor. Anladığım kadarıyla 'emir komuta zinciri içinde bir darbe var, biz aktif destek olmayalım, karşı da çıkmayalım' gibi bir düşünce hasıl olmuş. Şahsen bu düşünceyi bile yanlış buluyorum. Darbe duyumu alındığı anda deşifre edilmeli ve engel olunmalıydı." dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:08
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. adem yavuz arslan
  3. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • davincidavinci40 dk önce
    he heebunada inanalım.hepiniz ilk defa duydunuz.fethullah videosunda ben yaşlandım artık şimdi yapmayacağızda ne zaman yapacağız.25 yıl daha mı bekleyeceğiz demiyor mu.darbenin itirafı o videoda mevcut.özbekistanda darbe yapmaya kalkmadınız mı 15-20 yıl önce.bunların söylediği tek kelimeye inalmaz.yalan dolan strateji .proföser türkan saylan 17 yıl önce siyaset meydanında darbe yapacağınızı anlattı.videolar halen mevcut internetten izleyin.ergenokon kumpasıyla cezaevine bunun için kapatmadınız mı.polisiniz itiraf etti.ben yükledim flaşla eve girince o sözde delilleri demedi mi.defolun gidin şu türkiyeden soyguncuçetesi mafyası sizi
  • Per-ErgenekonPer-Ergenekon49 dk önce
    yazinin tamamini bulup okudum, yazida perincek ve ergenekon grubunun darbe plani yaptigi, kalkisma yapacagi ve bunu da bazi cemaat subaylarinin duydugunu ama engel olmadiklarini yaziyor. Yani cemaate yakin subaylar herhalde erdogan düsmanliklarindan birakalim yapsinlar, diye düsünmüsler. ama asil darbenin kendilerine yapilacagini sezememisler...Olan kendielrine oldu...Ama perincek ve ergenekeon grubu su anda orduyu ele gecirdi, her an ciddi bir kalkisma daha yapabilirler. Cemaatcielrin artik orduda gücü yok, tek tük olsalar bile hayatta bir sey yapmazlar...Ama erdogsn bence perincek ve ergenekonculerdan korksun...
  • MilletMillet52 dk önce
    Bu karaktersiz,vatansız pisliklerin dediklerinin ne önemi var ki Bütün fetöcü pisliklerin Allah belasını versin
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