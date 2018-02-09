Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan bomba itiraf: Gülen'in haberi vardı

Bri zaman Fetullahçı Terör Örgütü medyasının tepedeki isimlerinden olan ve Türkiye'den gfirar eden Adem Yavuz Arslan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yurt dışında yayın yapan The Circle adlı internet sitesine verdiği röportajda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in önceden darbeden haberi olduğunu itiraf eden Arslan, "Başta Gülen olmak üzere yönetici kadroya ‘yanlış girdiler’ yapıldığı, manüplatif bilgiler verildiği görülüyor. Anladığım kadarıyla 'emir komuta zinciri içinde bir darbe var, biz aktif destek olmayalım, karşı da çıkmayalım' gibi bir düşünce hasıl olmuş. Şahsen bu düşünceyi bile yanlış buluyorum. Darbe duyumu alındığı anda deşifre edilmeli ve engel olunmalıydı." dedi.