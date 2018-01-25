Firari FETÖ'cü Türkiye'ye iade edildi
Kazakistan'da olduğu belirlenen Donanma Komutanlığı FETÖ davasının firari sanığı ‘mahrem abi' Zabit K. Türkiye'ye iade edildi.25 Ocak 2018 Perşembe 10:23
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Donanma Komutanlığı FETÖ davası kapsamında iadesi talep edilen Zabit Kişi adlı örgütün üst düzey mahrem abisi olduğu iddia edilen şahıs Kazakistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Zabit K.'nin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunduğu kaydedildi. Zabit K.'nin örgüt içerisinde ‘Aydın' kod adını kullanan ‘mahrem abi' konumunda olduğu iddia edildi. Ayrıca şahsın ByLock kullandığı da öne sürüldü.