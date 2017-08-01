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Fiorentina’nın hedefinde Emre Mor var

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya da sürdüren Fiorentina’nın hedefinde Dortmund’ta oynayan milli futbolcu Emre Mor var.

01 Ağustos 2017 Salı 11:41
Fiorentina’nın hedefinde Emre Mor var

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’da sürdüren İtalya Seri A kulüplerinden Fiorentina’nın hedefinde milli oyuncu Emre Mor var. Fiorentina’dan Juventus kulübüne transfer olan Federico Bernardecshi’nin ardından yerini dolduracak isimlere odaklanan kulüp yöneticileri Emre Mor’u bir süredir yakından takip ediyor.

İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta Dello Sport’un “Fiorentina’nın hedefinde Mor“ var haberi ile İtalyan kulübünün Emre Mor’u transfer etmek istediğini iddia etti. La Gazzetta’da yer alan haberde Fiorentina yöneticilerinin Emre Mor’u beğendikleri ve Mor için 13 milyon Euro’yu gözden çıkartmaya hazır oldukları yazıldı.

Öte yandan gazete haberde, "Fiorentina Mor için diğer rakiplerini geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor, Fiorentina transferi sonlandırmak için bir adım daha ileride ve Mor’un takıma katılmasıyla sorun çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:41
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