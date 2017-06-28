Finike’de polisin görev alanı genişledi

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün görev alanı Sahilkent Mahallesi’nin büyük kısmı dahil edildi. Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü tarafından yapılan açıklamaya göre ilçede polis ve jandarmanın sorumluluk alanları yeniden belirlenerek bir protokol dahilinde güncellendi. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak protokole göre Sahilkent Mahallesi’nde önceden Kum Mahallesi olarak bilinen Sahilkent Mahallesi 51’inci Sokak’tan Presa Di Finica Otel ile Eşref Bahar villası arasındaki Göksu Çayı’na kadar olan kısım polis sorumluluk alanına dahil edildi.