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Finike’de hacı adayları uğurlandı

Antalya’nın Finike ilçesinde hac vazifesini yerine getirecek 38 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
Finike’de hacı adayları uğurlandı

Finike Müftülüğünce, Finike Demokrasi Meydanında Finike de hac vazifesini yerine getirecek 38 kişi için uğurlama töreni gerçekleştirildi. Hacı uğurlama Törenine Finike Kaymakama Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Jandarma Komutanı J.Yzb. Yakup Alagözoğlu, Finike Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Finike Müftüsü Lütfi İmamoğlu ve Hacılar ve Hacı yakınları katıldı. Törende ilahi ve Kur’an-ı kerim okundu.

Okunan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
  1. Antalya
  2. Hac
  3. Finike
  4. Hacılar
  5. Alp Arslan
  6. İmamoğlu
  7. Osman Sarı
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