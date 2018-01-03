Fındık üreticisi 2018’de fındığa sahip çıkılmasını istiyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden fındıkta üreticilerden, verim ve kalite açısından ürünlerine sahip çıkmalarını istedi.

Soydan, dünyada fındık üretiminin yüzde 70’ini Türkiye’nin yaptığını ve 2 milyar dolar ihracat geliri sağlandığını da ifade etti. Ülke ekonomisinde önemli ihracat geliri sağlanan fındıkta, geride kalan sezonda 670 bin ton ürün elde edildi. Devletin geçen yıl TMO kanalıyla müdahale alımını olumlu karşılayan üreticiler, 2018’in, fındıkta verim ve kalitenin yüksek, rekolte ve gelirin de çiftçileri memnun edeceği bir yıl olmasını diledi. Soydan, 2017 yılının, fındık üreticileri açısından önemli bir yıl olarak geçtiğini söyledi. Sezona girmeden önce fındık fiyatlarındaki ciddi düşüşler karşısında hükümetin fiyatlara müdahale etmesi yönünde talepleri olduğunu anlatan Soydan, “Sayın Genel Başkanımızın bu konuda ciddi düzeyde girişimleri oldu. Bunun devamında da hükümetin, devlet müdahalesiyle beraber fındıkta farklı bir yıl yaşamış olduk” dedi.

Devlet müdahalesinin önemine dikkati çeken Soydan, TMO’nun devreye sokulmasıyla fındık fiyatının daha da aşağılara düşmesinin önlendiğini belirtti.