Fındık üreticilerine sevindirici haber

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakanımızdan şunu istirham ettik, Toprak Mahsulleri Ofisinin gerektiği zamanda devreye girmesi, fındık fiyatlarının istikrar bulması açısından fevkalade önemli dedik. Sayın Bakanımız da bunun sözünü verdi, 'Gerekmesi halinde veya şartlara göre muhakkak surette biz toprak mahsulleri ofisini devreye koyarız ve fındık alımı da yaparız' dedi. Tabi bu müjdeyi de fındık üreticilerimize vermiş olalım." dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret eden Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada bir iki haftadır bakanları gezerek hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

"SAYIN BAKAN'DAN SÖZ ALDIK, TMO DEVREYE GİREBİLİR"

Bayraktar, dün akşam da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile geç saatlere kadar tarımı masaya yatırdıklarını anlatarak, "Bütün bürokratlar ile birlikte toplantı yaptık. Tabi oradan bu bölgeyi de ilgilendiren iki konu özellikle gündemimizdeydi. Bunlardan bir tanesi mısır hasadı Çukurova'da başladı. Orada üreticilerimizin TMO'nun alım yapması beklentisi var. Fiyatları da vermek suretiyle onu talep ettik. TMO ona hazırlanıyor. Öbür önemli bir konumuzda fındık, tabi fındıkta fevkalade spekülasyon yapıldığını da biliyoruz. Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odalarımız, çiftçimizin alın terinin değerlendirilmesi için büyük mücadele veriyor. Fakat buna karşılık da bazı lobiler de fındık fiyatının aşağıya çekmeye çalışıyor. Bu mücadele devam ediyor ziraat odaları ile bu çıkar grupları arasında. Bakanımızdan şunu istirham ettik, toprak mahsulleri ofisinin gerektiği zamanda devreye girmesi, fındık fiyatlarının istikrar bulması açısından fevkalade önemli dedik. Sayın Bakanımız da bunun sözünü verdi, 'Gerekmesi halinde veya şartlara göre muhakkak surette biz toprak mahsulleri ofisini devreye koyarız ve fındık alımı da yaparız.' dedi. Tabi bu müjdeyi de fındık üreticilerimize vermiş olalım. İnşallah makul fiyattan alım yapılır, bu sene rekoltemiz biraz yüksek görülüyor." şeklinde konuştu.

Bayraktar, olumlu geçen toplantıda ayrıca hayvancılık ve diğer destekleme konularının da ele alındığını belirtti.