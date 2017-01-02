Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği geliyor

Fındık üreticilerine 2009 yılından beri ödenen alan bazlı gelir desteği başvurularına Ordu'da yaklaşık 120 bin üreticinin başvurduğu bildirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteği başvurularının 30 Aralık Cuma günü sona erdiğini belirtti.



İl genelinde yaklaşık 120 bin üreticinin desteklemeden yararlanmak için başvuru yaptığını ifade eden Yılmaz, bu rakamın geçen yıl ek başvuruyla birlikte 118 bin 800'de kaldığını söyledi.



Yılmaz, bu sene üreticilerin destekleme ödemesine hem ilgi gösterdiğini hem de zamanında başvurduğunu belirterek, "Ödemeler 2017 yılı içerisinde yapılacak. Üreticilere dekar başı 170 lira ödeme yapılacak. Şimdiden binlerce fındık üreticisine ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.



"7 yılda 1,8 milyar lira ödeme yapıldı"



İlk defa 2009 yılında ödenmesine başlanılan fındıkta alan bazlı gelir desteğiyle sadece Ordulu çiftçilere 7 yılda 1,8 milyar lira ödeme yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Desteklemeden yararlanan çiftçi sayısı her geçen yıl artıyor. 1,8 milyar lira çok ciddi rakam. Bu para her yıl Ordu'ya geliyor ve üreticiler arasında dağılıyor. Açıkçası bu destekleme fındık üreticilerine çok ciddi katkı sağlıyor ve nefes aldırıyor" diye konuştu.



Yılmaz, 2017 yılı içinde yapılacak 2016 yılı fındıkta alan bazlı gelir desteğinin, Bakanlık tarafından belirlenecek takvimle üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla dağıtılacağını sözlerine ekledi.



"Hükümetimize teşekkür ederiz"



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise destekleme ödemelerinin fındık üreticilerine çok ciddi katkı sağladığını belirterek, "7 yıldan bu yana üreticileri bu anlamda destekleyen hükümetimize teşekkür ederiz. İnşallah yıl içinde ödemesi yapılacak desteklemeyle üreticilerimiz bahçe temizliği ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak" değerlendirmesinde bulundu.



