Fındık üreticileri miting istiyor

Başkan Kibar, açıklanan fındık fiyatın hayal kırıklığı olduğunu ve serbest piyasada 9,25 TL olan fiyatların gün geçtikçe aşağı düşüreceğini belirtti. Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptığı açıklamada, "Açıklanan fiyat 500 bin fındık üreticisinin alın teriyle dalga geçmekten başka bir şey değildir. Devlet fındık üreticisine sahip çıkmak isterken üreticiyi sahipsiz bırakmıştır. Fındıkta 2 yıldır külleme hastalığıyla birlikte ciddi boyutlara ulaşan kalite ve randıman sorunu var. Kilosu 10 liradan alınacak olan mahsulde randıman farkı ve bilumum kesintilerle birlikte üreticinin eline geçecek ödeme 9 lira seviyelerinin altına düşebilir" dedi.

"Fındık baronları kazandı"

Kibar, "Bakan Fakıbaba’nın açıklamasından sonra üreticilerimizle yoğun bir telefon trafiği yaşadık. Açıklamanın gerçek olduğuna hiçbir üreticimiz öncelikle inanmadı. Fındık konusunda Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar ciddi bir mücadele verdi. Fakat görüyoruz ki bizim lobisel anlamda vermiş olduğumuz mücadeleyi fındık baronları kazandı. Artık söz fındık üreticilerindedir. Üreticilerimizden yoğun bir şekilde miting talebi var ve bu anlık bir talep değil, uzun yıllardan beri fındıkta yaşanan olumsuz sürecin dışa vurum talebidir" diye konuştu.