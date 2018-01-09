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Fındık ihracatı Türkiye’ye 1.9 milyar $ kazandırdı

Türkiye, 2017 yılında 112 ülkeye 1 milyar 867 milyon dolar karşılığında 269 bin 623 ton fındık sattı.

09 Ocak 2018 Salı 09:34
Fındık ihracatı Türkiye’ye 1.9 milyar $ kazandırdı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 112 ülkeye fındık ihraç etti.

Ülkenin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındıkta geçen yıl 269 bin 623 ton fındık satılarak, 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar gelir elde edildi.
Türkiye’nin geçen yıl en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

EN YÜKSEK GELİR ALMANYA’DAN

Almanya 437 milyon 635 bin 314 dolar karşılığında 63 bin 542 ton, İtalya 364 milyon 598 bin 678 dolar karşılığında 54 bin 434 ton, Fransa ise 158 milyon 843 bin 915 dolar karşılığında 22 bin 859 ton fındık aldı.
Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını Ruanda’ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 10 kilogram olurken, 104 dolar gelir elde edildi. Ruanda’yı 16 kilogramla Maldiv Adaları ve 30 kilogramla da Senegal takip etti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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