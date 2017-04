''Fındık fiyatlarının öldürülmesine müsaade etmeyeceğiz''

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Fındıkta birtakım spekülasyonlar olduğunu çok ciddi bir şekilde görüyor ve yakinen takip ediyoruz. Referandum ortamını fırsat bilen bazı tekelci fırsatçıların, vatandaşımızın fındığının üzerinde oyun oynamasına asla ama asla müsade etmeyeceğiz. İnşallah bu konuyu da hemen referandumun arkasından çözeceğiz." dedi.



Kurtulmuş, Ordu Kumrulular Derneğinin bir düğün salonunda düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Gecesi"ne, İstanbul'dan sosyal medya hesabı üzerinden canlı bağlandı.

Bağlantıda, birçok vatandaşın kendilerine fındıkla ilgili sorular sorduklarını hatırlatan Kurtulmuş, fındıkta serbest piyasa koşullarına göre hareket edildiğini söyledi.

Mart ayının ortasından itibaren, fındıkta, alan bazlı desteklerin ödendiğini belirten Kurtulmuş, bunun, üreticilere ana sütü kadar helal olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Fındıkta birtakım spekülasyonlar olduğunu çok ciddi bir şekilde görüyor ve yakinen takip ediyoruz. Referandum ortamını fırsat bilen bazı tekelci fırsatçıların vatandaşımızın fındığının üzerinde oyun oynamasına asla ama asla müsade etmeyeceğiz. Bunu inşallah 16 Nisan’dan sonra göreceksiniz, gerekirse devlet her türlü destekleme alımlarını da yaparak gerekirse Rekabet Kurumuna da bu meseleyi intikal ettirerek, tekelci bir anlayışı, 'Nasıl olsa başka bir rakibimiz yok' diyerek fındık fiyatlarının öldürülmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini arzu ederim. İnşallah bu konuyu da hemen referandumun arkasından çözeceğiz."

Aylardır sahada olduklarını ve Türkiye'nin gitmedikleri yeri kalmadığını ifade eden Kurtulmuş, her gün "evet" oylarının üstüne koyarak yükseldiğini, her gün, her hafta biraz daha ileriye gittiğini belirtti.

Kurtulmuş, Türk milletinin büyük bir oranda "evet" diyerek anayasa değişikliğini onaylayacağını söyledi.

Halk oylamasında anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin yeni bir yönetim modeliyle yoluna devam edeceğini dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'de çok daha etkin ve hızlı yönetim modeli olacağının altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, eski Türkiye'nin kirli pasaklı dönemlerinin geride kalacağına işaret etti.

Darbeler, vesayet sisteminin Türkiye'ye müdahale ettiği, seçilemeyen cumhurbaşkanları, kısa süreli hükümetler, manşetlerle hükümet belirleme, kimin cumhurbaşkanı kimin başbakan olacağının kapalı kapılar ardında kararlaştırılacağı günlerin de geride kalacağını belirten Kurtulmuş, siyasi istikrarsızlığın ortadan kalkacağını vurguladı.

"Ekonomik krizleri, ekonomik istikrarsızlıkları oluşturan zeminler geride kalacak." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin, eski Türkiye'nin sırtındaki hastalıkları ve yükleri indireceğini, hafifleyerek, ayaklarındaki prangaları aşarak yoluna devam edeceğini bildirdi.

Anayasa değişikliği halk oylamasındaki kampanya sürecinde kendilerine destek veren Ordululara teşekkür eden Kurtulmuş, Ordu'nun birçok yerinde vatandaşlarla buluştuklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ordulularla bir araya geldiğini anımsatan Kurtulmuş, "Gördüğümüz şudur, Karadeniz uşakları kararını vermiştir. Türkiye de cumhurbaşkanlığı hükümet modelini onaylıyor ve inşallah yeni Türkiye'nin önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gördünüz Avrupa ülkeleri, Avusturya'sından, Belçika'sına, Hollanda'sına, Almanya'sına kadar hepsi bu referanduma burunlarını soktular." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı sistemini getirip getirmemesi onların da uykularını kaçırdı. Size ne oluyor arkadaş? Eğer bu millet isterse kendi yönetim modelini değiştirir. İrade de karar da söz de bu sistemin sahibi, hakemi ve hakimi olan milletin elindedir. Milletimiz bu kararı verebilecek bir olgunluktadır. Ama bunlar baktılar ki 'hayır' cephesi geriye düştü, 'evet'ler çok yükseliyor. Telaşla, gördünüz atlarını, köpeklerini sürerek, gazetelerinde 'hayır' diye manşetler atarak, PKK'ya, FETÖ'ye, DHKP-C'ye mitingler yaptırarak, önlerini açarak, 'hayır'ın, 'hayır' cephesinin yükselmesi için her türlü gücü arkalarına koydular."

PKK'nın da halk oylamasından "hayır" çıkması için çalıştığını, bölge halkı üzerine baskı kurduğunu, FETÖ'nün de dünyanın her yerinde ve Türkiye'de kalan eşkıyalarıyla birlikte "hayır" çıkması için gayret sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, başta CHP olmak üzere eski Türkiye'nin siyasi sözcülerinin de yalan yanlış şeylerle Türkiye'nin gündemini değiştirmeye, "evet" oyu verecek vatandaşların akıllarını çelmeye çalıştığına dikkati çekti.

Kurtulmuş, anayasa değişikliğine ilişkin "Rejim elden gidiyor", "Tek adamlık, diktatörlük", "Meclis feshedilecek" gibi eleştirilerin yapıldığını ve bunların hiçbirisinin tutmadığını dile getirdi.

"Eyalet sistemi" tartışmalarını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dün akşamdan itibaren bir palavra özellikle sosyal medyada çok hızlı bir şekilde döndürülüyor. AK Parti sanki eyalet sistemini savunuyormuş gibi anlatılıyor. Külliyen yalandır. Bizim AK Parti olarak yaptığımız çok anayasa çalışmaları oldu. Bu anayasa çalışmalarının hiçbirisinde eyalet sistemi tartışma konusu dahi olmamıştır. Aynı şekilde biliyorsunuz önceki parlamento döneminde bütün dört partinin eşit milletvekili verdiği Anayasa Uzlaşma Komisyonunda tartışmalar yapıldı, o tartışmalarda da eyalet sistemi gündeme gelmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ile bu 18 maddelik paket hazırlanırken, oradaki müzakereler konusunda da eyalet sistemi asla ve asla gündeme gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan bu tezvirata karşı uyarmama gerek bile yok ama Ordulu hemşehrilerimizin uyanık olmalarını istirham ediyorum."

Kendileri için vatan topraklarının her yerinin bir olduğunun altını çizen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin sürekli "tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet" vurgusu yaptığına işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Bizim için Hakkari de birdir, Ordu da birdir. Bizim için Trabzon da birdir, Bitlis de Muş da birdir. Edirne neyse Iğdır da aynıdır. Vatanın 780 bin kilometre karesinin her santimetrekaresi bizimdir, bölünemez, parçalanamaz, eyaletlere ayrılamaz. Bu kadar net bir şekilde bunu savunuyor olmamıza rağmen bazılarının yaptığı bu tezvirata karşı hepinizin uyanık olmanızı istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu'da gerçekleştirilen yatırımları anlatan Kurtulmuş, Ordu'ya şehir hastanesinin yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra ayaklarındaki prangalardan kurtularak çok daha hızlı yürüyeceğini ifade eden Kurtulmuş, yapılan işin ne kadar önemli olduğunun birkaç sene sonra daha iyi anlaşılacağını, halk oylamasında "evet" demenin hangi büyük tarihi avantajları sağladığının da görüleceğini belirtti.

Kurtulmuş, Avrupa'da, Türkiye, yabancı ve İslam düşmanlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlarının "hayır" cephesine destek verdiğini vurguladı.

Norveç tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sığınma hakkı verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bunları Türk milletinin de gördüğünü söyledi.

Türk milletinin "hayır" diyenlere bakarak niçin "evet" demesi gerektiğini anladığını ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz şöyle diyoruz, 'hayır' diyenlerin içerisinde terör örgütleri, Türkiye düşmanları var. Yoksa, 'Hayır diyen her vatandaşımız terör örgütü mensubudur' ya da 'Türkiye düşmanıdır' demiyoruz. Sadece Pazar günü bir 'evet' oyu vermeyeceğiz. Verdiğimiz oy bunun çok üstünde bir değere sahiptir. Yeni Türkiye'nin yolunu açacağız. Türkiye'de yeni bir yönetim sisteminin kurulmasının imkanını sağlayacağız. İstikbalimiz, istiklalimiz, torunlarımız, daha güçlü bir Türkiye, kendi ayakları üzerinde sağlam, dimdik duran bir Türkiye için 'evet' diyeceğiz. Öyle sağdan, soldan esen rüzgarlarla yönünü değiştiren, Avrupa'nın, batının şamar oğlanı olan bir Türkiye değil, bütün dünyaya sözleriyle yön veren bir Türkiye için 'evet' diyeceğiz."

