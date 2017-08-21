Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti

Alaplı ilçesinde yaşayan Birol Okumuş adlı üretici, serbest piyasada 9 lira olan fındık fiyatlarını protesto etmek amacıyla bahçedeki fındık fidanlarının dallarını testere ile keserek tepki gösterdi. Okumuş, “Giderlerimiz çok fazla. Ben de belki bakanlar sesimizi duyar diye bahçemi kesmeye karar verdim. Serbest piyasada 9 liraya fındık mı olur?” diyerek elindeki baltayla fındık dallarını kesmeye başladı.

“Artık fındık işi bitti” diyen Okumuş, “Alaplı’da TMO olmadığı için herkes gibi fındığı Adapazarı’na getirmek mecburiyetinde kalacak. Fındığın maliyeti zaten yüksek. Bu durumda kesip yakacağız başka şansımız kalmadı” diye konuştu.

Okumuş, kendisine müdahale eden komşularına aldırış etmeden fındık dallarını tek tek kesti.