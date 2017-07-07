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Fındık bahçesini ilaçlarken zehirlendi

Zonguldak’ta bir kişi fındık bahçesini ilaçlarken zehirlendi.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:03
Fındık bahçesini ilaçlarken zehirlendi

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Sofular köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde fındık bahçesinde ilaçlama yapan 35 yaşındaki Özgür B. zirai ilaçtan zehirlendi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özgür B., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane personeli de maske takarak Acil Servis önünde önlem aldı. Özgür B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:03
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
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