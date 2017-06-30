Fındık ağaçları yıllar sonra meyve verdi

İlçede bahar aylarında yağan yoğun yağmur ve akabinde oluşan uygun nem oranı nedeniyle özellikle bağ ve bahçelerde kendiliğinden bitip büyüyen fındık ağaçları uzun yıllar sonra meyve vermeye başladı.

Ziraat Mühendisi Erkan Özer, ilçede bahar aylarında dengeli yağan yağmur ve yükselen nem oranının fındık için en uygun iklim koşulu oluşturmasının fındık ağaçlarının meyve vermesine imkan sağladığını söyledi.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan İsmail Erdoğan, evinin yanında kendiliğinden yetişen ve aşı dahi yapılmayan fındık ağaçlarının uzun yıllar sonra meyve vermesine çok şaşırdığını söyledi.

Erdoğan,”Evimin dış duvarının dibinde bulunan fındık ağaçlarının meyve vermemesini uygun iklim şartları olmamasına ve aşısız olmasına bağlıyordum. Hatta meyve vermediği için fındık ağaçlarını kesmeyi dahi düşündüm. Ancak bu yıl bol yağan yağmurların etkisiyle fındık ağaçlarında fındıkları görünce çok sevindim” dedi.(MA-EFE)