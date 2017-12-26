Fındığa sahip çıkılmalı

Fındığın verimiyle ilgili ardı ardına uyarılar yapılıyor. 1 hektar alandan 800 kilo verimi yetersiz bulan üreticiler, ilgili mercilere gereken önlemlerin alınmasını tembihliyor.

Fındığın üretimi artıyor ama kalitesi azalıyor. Durumdan rahatsız olan üreticiler, sorunun önemle ele alınmasını talep ediyor. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye’nin dünyanın en büyük fındık üreticisi olduğunu belirterek, “Ama aynı zamanda en pahalı ve en verimsiz üreticisi. Kalite her geçen gün daha kötüye gidiyor. Üretim ayağında rahatsızlıklar var ve bunların acil olarak düzeltilmesi gerekiyor” dedi.

ÜRETİMİ KATLAYABİLİRİZ

Ürün kalitesini arttırmak için alınması gereken tedbirlere değinen Arslantürk, şöyle devam etti:

“Bir kere stoklama müessesesinin daha sağlıklı, daha istikrarlı çalışması lazım. Fiyatların düşüş ve çıkışındaki dengesizliği ortadan kaldırıp hem üretenin hem tüketenin memnun olabileceği ortak noktayı bulmalıyız. Onun altyapısını hazırlayacak dinamiklerin ortaya konulması lazım. İhracatçıların da daha fazla ülkeye, daha çok nasıl satabileceği konusunda altyapıları kurması, genişletmesi, alıcıya güven vermesi lazım. Bu sacayaklarını oluşturmak fındığın geleceği için önemli.” Türkiye’de 700 bin hektarın üzerinde alanda fındık üretimi yapıldığına işaret eden Arslantürk, “Mevcut üretimimizi iki, üç katına bile çıkarma olasılığımız var yeter ki isteyelim. Ona göre orta ve uzun vadeli plan ortaya koyalım. Sonucun hem tarımımız için hem de fındığımız için çok iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA KONUSU ELE ALINMALI

Üretimi devamlı kılma adına arazi toplulaştırma konusunun ve miras hukukunun masaya yatırılmasının şart olduğunu kaydeden Sabahattin Arslantürk, “Sorunlar ancak bu şekilde halledilebilir. Ayrıca mevcut alanda üretilen fındık çeşitlerinin yaşlı olmasından dolayı acil yenilenmesi lazım. Yenileme yapılırken sertifikalı verim ve kaliteyi ön planda tutan çeşitlere yönelmek gerekiyor. Bu konularda devletin vatandaşa ön ayak olması lazım” şeklinde konuştu.

ELİNİZDE MADEN VAR

Çikolata firmaları da fındığın kalitesinin artması tavsiyesinde bulunuyor. Kinder ve Nutella markalarını bünyesinde barındıran Ferrero’nun İnovasyon ve Stratejik İş Birimleri Başkanı Aldo Uva, Türkiye’nin madenin üzerinde oturduğunu ama farkında olmadığını dile getirdi. Türkiye’nin 2030 için önlem alması gerektiğine dikkat çeken Uva, “İleride şekerleme ve karamel raflarda olmayacak ama fındık olacak. Türkiye’de her yıl yüzde 10-15 verim kaybı oluyor. 1 hektardan Türkiye’de 800 kilo verim alınırken, Şili’de 3200 kilo verim alınıyor” şeklinde konuştu.

VERİM YÜZDE 10-15 DÜŞÜYOR

Türkiye’de ağaçların yaşlandığını aktaran Uva, şunları söyledi: “Ülkemizde verim yüzde 10-15 oranında düşüyor. Türkiye mutlaka önlem almalı. Türkiye’de bir hektardan 800 kilo, Şili’den ise 3 bin 200 kilo verim alınıyor. İyi verim almak için çiftçilerin en az 140 gün fındık bahçelerinde kalması gerekiyor. Türk çiftçisinin bahçede kalış süresi ise 40 gün. Türkiye’de verimi artırmak için çiftçilerin eğitimi şart. Gübreleme ve budama iyi bilinmiyor, yeni teknolojiler de kullanılmıyor.”

ÜRETİM İHRACATI ARTIRIR

Fındığın üretimi ve kalitesi ihracatçıları yakından ilgilendiriyor. Verim artışının ihracat rakamlarında karşılık bulacağını aktaran İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, şu görüşleri paylaştı: “2017’nin ürün miktarı 700 bin ton civarında. Bu tabii 680 bin ton olarak revize edildi. Şu an 200 bin ton malı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alacak. Ki bu da ortada 480 bin ton malın olması anlamına geliyor. İç tüketim minimum 130 bin ton olursa ihracatımız 350 bin ton fındığa tekabül eder. Bu da hedefimizin çok altında. 2016-2017 döneminden kalan 80 ila 100 bin ton da ön plana alınırsa belli miktarın ardından TMO’nun alım durumu ihracatımızı belirler. 2018 hedefimiz 280 bin tondu. Fakat TMO önemli miktarda 150-200 bin ton malı çekerse ihracat miktarımızda gerileme olacaktır. Minimum 280 bin ton hedefimiz. Ama burada TMO’nun alımları da önemli olacaktır.”