Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Financial Times'tan İran çıkışı

Financial Times, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın 'ateşle oynadığını' yazdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:14
Financial Times'tan İran çıkışı

İngiliz Financial Times gazetesi, editoryal görüş yazısında, İran'da değişim umudunu hâlâ en iyi Ruhani'nin temsil ettiğini, ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirtti.

Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı.

İran'da Perşembe günü başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerine yayılarak devam ediyor.

Gösterilerde ölü sayısı 20'yi aştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrailli yetkililer protestolara destek açıklaması yaptı.

'ŞAHİN KANAT ATEŞLE OYUNUYOR'

BBC Türkçe'nin aktardığına göre FT, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın "ateşle oynadığını" yazdı.

Diğer yandan gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının "akılsızca bir tutum olduğunu da" belirtti:

"Ruhani arada sıkışmış durumda. Bir taraftan kendi rejimindeki şahinler, diğer tarafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından zayıflatılıyor. İran'a düşmanlığını gizlemeyen Trump, Twitter'da protestolara destek mesajları paylaştı. Bazı İsrailli siyasetçiler de destek açıklaması yaptı. Bu, akılsızcaydı. Dışarıdakilerin işlere karışması, sertlik yanlılarına baskı için muhteşem bir fırsat veriyor. Bu da Ruhani'yi daha fazla yıpratacaktır.

"Ruhani, mevcut sistem içinde hala değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor.

"AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır."

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:14
  1. İran
  2. Financial Times
  3. Trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil İsrail'den Filistinlilere yönelik "yeni cezalandırma yöntemi"
    1. Katil İsrail'den Filistinlilere..
    2. Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun açıklaması
    3. Lastik botta 57 kaçak yakalandı
    4. Yılmaz Mesleki Eğitim Külliyesi'ni..
    5. Rusya Amerika'yı uyardı
    6. Milyonda bir meydana geliyor! Kalbi..
    7. Financial Times'tan İran çıkışı
    8. Dünyanın en pahalı koleksiyonu çalındı!
    9. Cami hoparlöründen tuhaf anons!
    10. Rusya ABD'yi uyardı: İran'a...
    11. ABD onu gözden çıkardı...
    12. MİT hakkında çarpıcı detay! 27 bin..
    13. Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bedelli..
    14. Özhaseki'den 'Abdullah Gül' açıklaması
    15. Rus uçakları bir bir düşürülüyor
    16. Bunu yapan şimdi yandı! Tek tek tespit..
    17. İran ordusu: Müdahaleye hazırız!
    18. O ülkenin hacı adayları için yeni sistem
    19. "Tarih bize ABD'ye güvenmememizi..
    20. İzdivaç grubu deşifre edildi! Kod adı..
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    İki ay sonra itiraf etti: Abdullah Gül tehdit etti!
    İki ay sonra itiraf etti: Abdullah Gül tehdit etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha