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Filoya KOBİ rağbeti

Tasarrufa yönelen KOBİ’ler otomobil satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

26 Aralık 2017 Salı 09:26
Filoya KOBİ rağbeti

Tasarrufa yönelen KOBİ’ler otomobil satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bu sayede operasyonel filo kiralama sektörü ortalama yüzde 19 ila 20 oranında büyüyor. Sektör temsilcilerinden Fleetcorp CEO’su Barbaros Çıtmacı, büyümede KOBİ’lerin önemli payı bulunduğuna işaret etti. Çıtmacı, şu aşamada kiralama şirketlerinin artan taleplere yetişemediğini belirtti. Sektörün müşteri adedinin 5 senede 4 kat artarak 62 bine, aktiflerinin de 3 senede 3 kat artarak 21 milyar liraya dayandığını dile getiren Çıtmacı, 2022 için de “Sektörün müşteri sayısı 100 bini bulur, taşıt parkı da 500 bini görür” öngörülerinde bulundu.

KİRALAMA KOBİ’LERİN KÂRINA

Çıtmacı, taşıt kiralamanın KOBİ’lerin yararına olduğunu vurguladı. Kiralamanın hem sigorta ve vergi hem bakım ve onarım giderlerinden kurtardığını kaydeden Çıtmacı, “Böylelikle firmalar, bütçelerini otomobile veya ticari taşıta değil de girişimlerine kanalize edebiliyor” dedi.

MÜŞTERİLER KURUMSAL OLMALI

En önemli müşterilerinin şirketler olduğuna temas eden Fleetcorp CEO’su, “Limitet, anonim veya holding hangi nüvede olursa olsun müşterilerimizde kurumsallık arıyoruz. Hizmetlerimizle de bireylere temas ediyoruz“ ifadelerini kullandı. Barbaros Çıtmacı, şöyle devam etti: “Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemli. Bu çerçevede online raporlama ve i-fleet gibi sistemlerimiz devrede. Bu sistemlerimizle plakadan yararlanılarak sözleşmeler, bakım ve onarım ile kira faturaları, egzoz ve fenni muayene dönemleri, hasar prim oranları görülebiliyor. Takibi kolay kılan sistemlerimizle müşterilerimize maliyet kontrolünün yanında sözleşme bitimine 6 ay kala kilometre limitlerini arttırma imkânı tanıyoruz.”

YABANCI İLGİSİ

Operasyonel filo kiralama sektörüne yabancı menşeli firmaların talebi artıyor. Talepte Avrupalı firmalar başı çekiyor. Sektörden en çok ilaç ve gıda firmaları faydalanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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