Filmleri aratmayacak yöntem… Her şey bunlarla ortaya çıktı

Kaza, 20 Ocak Cumartesi gece saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Akyazı ilçesi Bedirkazancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muammer Aydın (40) idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette seyir halinde olan O.B. (25) yönetimindeki araca çarptı. Kaza sonrasında aracından inen Muammer Aydın'a kimliği belirlenemeyen tır çekicisinin sürücüsü çarparak olay yerinden kaçtı. Aydın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Tırdan düşen parçaları pazıl gibi birleştirilip aracın modeli bulundu"

Faili meçhul olayın araştırılmasına başlayan Sakarya İl Jandarma ve Akyazı İlçe Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatarak, tırdan düşen parçaları olay yerinden titiz bir şekilde topladı. Ekiplerce toplanan tampon parçaları adeta bir pazıl gibi birleştirip yapıştırılarak aracın cinsi ve modeli belirlendi.

"Birleştirilen parçalar üzerinden seri numara belirlenerek şoföre ulaşıldı"

Tırın Muammer Aydın'a çarpması sonrasında tamponu parçalanarak olay yerine düştü. Ekiplerce birleştirilerek tek bir parça haline getirilen tampon üzerindeki seri numaradan bu parçanın hangi araca takıldığını tespit eden ekipler, tırın ait olduğu firma yetkilileri ile görüşerek bahse konu araç şoförünün İ.Ö. isimli şüpheli olduğunu tespit etti. Şüphelinin Ankara Yenimahalle'de olduğunun öğrenilmesinin ardından harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak şüphelinin yakalanmasını sağladı. İfadesi alınan şüpheli, olayı itiraf ederek bir hayvana çarptığını ve bundan dolayı olay yerinden kaçtığını beyan etti. Bahse konu faili meçhul olay jandarmanın titiz çalışması ile aydınlatılırken, şüpheli tır şoförü ise adliyeye sevk edildi.