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Film gibi operasyonla böyle yakalandı

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı böyle yakalandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
Film gibi operasyonla böyle yakalandı

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın yaptığı operasyonla olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde saat 10.30 gibi meydana geldi. İddiaya göre, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan'a (58) ait olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı ve sağ kulağının altında kesici bir aletle yapıldığı tahmin edilen derin bir yara izine rastlandı.

Yolun kenarında bulunan portakal bahçesi içinde suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta kanlı bir çanta buldu.

SELAMİ YILDIZ KATİLİN YAKALANMASI TALİMATI VERDİ

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız cinayeti öğrenince katilin olay yerinden fazla uzaklaşamayacağını söyleyip, olay yerine özel harekat polisinin de sevk edilmesi, drone ve helikopter kaldırılması ve hassas burunlu köpekle arama yapılması talimatını verdi. Talimat üzerine helikopter ve drone kaldırıldı. Ayrıca hassas burunlu köpeğe zanlının bırakıp kaçtığı malzemeleri koklatıp portakal bahçesinde arama başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
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