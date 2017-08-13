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Film gibi operasyon! Giuliano'yu böyle kaçırdılar

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, filmlere konu olacak bir operasyonla 4 yıllığına anlaştıkları Giuliano'yu Trabzonlu yöneticilerden böyle kaçırdı.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:12
Film gibi operasyon! Giuliano'yu böyle kaçırdılar

Giuliano, F.Bahçe ve Trabzonspor’u karşı karşıya getirdi. Bordo-mavililer, “Biz Zenit’le anlaştık” iddiasında bulunsa da sarı-lacivertliler 4 yıllığına anlaştıklarını açıkladıkları transfer Mahmut Uslu’nun Brezilyalı futbolcuyu önceki gün havalimanında Trabzonlular’dan kaçırdığı ortaya çıktı.

Filmlere konu olarak bir operasyona imza atan Uslu’yla, havalimanı çıkışında Trabzonlu profesyonellerin Giuliano’yu beklediği haberi geldi. Bunun üzerine Atatürk Havaalanı’nda görevli bir kişiyi arayan Uslu, durumu anlatmak zorunda kaldı ve “Bu adamın normal çıkıştan değil de, başka bir çıkıştan pasaport kontrolüne girmesi gerekiyor” dedi.

Hasan Çetinkaya'yı sıkı sıkı tembihledi

Olay yerindeki idari menajer Hasan Çetinkaya’yı da sıkı sıkı tembihleyen Mahmut Uslu, bir kez daha telefona sarıldı ve aynı kişiyi arayıp bu kez Trabzon’un bu oyuncuyu kaçırabileceği bilgisini paylaşıyor.

Oyuncu çıkış kapısına adım atar atmaz F.Bahçe güvenlik personeli hemen Brezilyalı oyuncunun etrafını sararken çıkış organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladılar.  

Ardından kulübün yolunu tutan sarı-lacivertli heyet, oyuncunun Genel Havacılık bölümünden çıkarılması için şu açıklamayı yapmıştı: “Futbolcu, emniyet birimleriyle yapılan karşılıklı istişare sonucu, herhangi bir yoğunluk yaşanmaması ve havalimanının genel işleyişinde bir aksaklık yaratmamak adına başka bir alandan ayrılmıştır.”

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:12
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