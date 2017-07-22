Film gibi gasp

Olay Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ekrem S. (49), yabancı uyruklu Bilgen B. isimli bir şahsı dükkanında çalışması için 1 ay önce işe aldı. İddiaya göre bugün sabah saatlerinde Ekrem S. ile yanında çalışan Bilgen B. bahçedeki işleri yapması için gitti. Bu esnada Bilgen B, 3 arkadaşı daha bulunduğunu ve bunların da işe ihtiyaçları olduğunu belirterek, bunların da çalışmasını patronundan istedi. Bahçe sahibi Ekrem S. ise Bilgen B’nin bu teklifini kabul ederek 3 kişinin de gelmesini istedi. Sabah saatlerinde Ekrem S. ve yanında çalışacak 4 kişi bahçeye gittiğinde şahıslar Ekrem S.’yi etkisiz hale getirerek elini kolunu bağladı.

Bilgen B. ve yanında bulunan kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi Ekrem S.’nin üzerindeki paraları ve çekleri aldıktan sonra cebinde bulunan banka kartına da el koydu. Kartın şifresini alan 4 şahıs daha sonra Ekrem S.’ye ait 10 ALL 09 plakalı kamyonet ile Orhangazi merkezine geldi. Ekrem B. araçta bekletilirken, şahıslar bankadan da paraları çekti. Toplam 33 bin TL ve çekleri alan 4 şahıs daha sonra arabaya bindirdikleri Ekrem S’yi mezbaha bölgesinde dere boyuna atarak kaçtı. Şahıslar Ekrem S’yi bıraktıkları bölgenin yakınlarında aracı da bıraktıktan sonra ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Ekrem S. elleri ve ayakları bağlı halde vatandaşlar tarafından bulundu. Ekrem S’yi bulan vatandaşlar Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gasbı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şahsın Orhangazi’den çağırdıkları bir ticari taksiye bindiklerinin tespit edilmesinden sonra jandarma ekipleri adı geçen ticari taksinin sürücüsüne telefonla ulaştı. Taksinin şahıslarla birlikte İstanbul Atatürk Havaliman’ına yaklaştıkları bilgisini alan jandarma ekipleri durumu havaalanı polisine bildirdi. Zanlılar havaalanı girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gaspçı şahıslar tarafından darpedilen Ekrem S. ise hastanede tedavi edildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.