İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Filler soykırıma uğruyor...

Dünya üzerinde yasadışı avlanma çoğu hayvanın soyunu tüketiyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:11
Filler soykırıma uğruyor...

Vahşi hayvanlarla yapılan ticaret yasak olsa da yasadışı ticaret giderek artıyor . 40 yıl önce Afrika’da 1 milyon 300 bin fil yaşıyordu. Bugün ise bu sayı 350 bine düştü. Sebebi ise fildişi ticareti. Kenyalı yetkililer her yıl yüzlerce fildişini ele geçirip yok ediyor.

Yasadışı fildişi ticaretinden yılda 19 milyon dolar gelir elde ediliyor. 2015’te 35 bin fil ve 12 bin gergedan bu sebeple öldürüldü.

Asya bu ticarette en büyük pazara sahip. Interpol’e göre, yasadışı doğal yaşam ticareti karanlık internet olarak adlandırılan Darknet üzerinden yürütülüyor. Son altı ayda bununla ilgili 20’den fazla reklam tespit edildi.

Gergedan boynuzu, fildişi ve kaplan ürünleri satılıyor. Çoğu ticaret Bitcoin gibi sanal para birimi kullanılarak yapılıyor.

Bu da yasadışı ticaretle mücadeleyi zorlaştırıyor. Kaçak avcılıktan elde edilen yasadışı deri, fildişi ve kürk ticareti sebebiyle birçok hayvan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Afrika’da nesli ükenmek üzere olan hayvanlar arasında yer alan Afrika fillerinin nüfusu 1900’lü yıllarda üç ile beş milyon arasındayken bugün toplam 350 bine düştü.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:11
  1. AFRİKA
  2. DEAŞ
  3. Orta Afrika Cumhuriyeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin projesi başarılı oldu...
    1. Türkiye'nin projesi başarılı oldu...
    2. Terör örgütü PKK o kentte serbest..
    3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı
    5. Kılıçdaroğlu'na selam vermek isterken...
    6. Katar: Türkler 8 ayda tamamladı
    7. İncirliği bırakın Yunanistan'a gelin...
    8. Ve Katar kararını açıkladı
    9. Ankara’da dolmuş kazası: 16 yaralı
    10. Ülke salgından kırılıyor! Ölü sayısı..
    11. Putin, KGB'deki görevini açıkladı!
    12. ABD'den Barzani'yi şoke eden haber
    13. Kız çocuğunu terör örgütü için dağa..
    14. Polis onu böyle yakaladı... 2 gün..
    15. Windows'a şok... kodları internete..
    16. Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı
    17. Araplar sonunda isyan etti! Katar'dan..
    18. Aynı yerde yaptığı ikinci kaza sonu oldu
    19. Darbeci Tuğgeneral her şeyi itiraf etti!
    20. Katar nereye gidiyor?
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...