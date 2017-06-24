Filler soykırıma uğruyor...

Vahşi hayvanlarla yapılan ticaret yasak olsa da yasadışı ticaret giderek artıyor . 40 yıl önce Afrika’da 1 milyon 300 bin fil yaşıyordu. Bugün ise bu sayı 350 bine düştü. Sebebi ise fildişi ticareti. Kenyalı yetkililer her yıl yüzlerce fildişini ele geçirip yok ediyor.

Yasadışı fildişi ticaretinden yılda 19 milyon dolar gelir elde ediliyor. 2015’te 35 bin fil ve 12 bin gergedan bu sebeple öldürüldü.

Asya bu ticarette en büyük pazara sahip. Interpol’e göre, yasadışı doğal yaşam ticareti karanlık internet olarak adlandırılan Darknet üzerinden yürütülüyor. Son altı ayda bununla ilgili 20’den fazla reklam tespit edildi.

Gergedan boynuzu, fildişi ve kaplan ürünleri satılıyor. Çoğu ticaret Bitcoin gibi sanal para birimi kullanılarak yapılıyor.

Bu da yasadışı ticaretle mücadeleyi zorlaştırıyor. Kaçak avcılıktan elde edilen yasadışı deri, fildişi ve kürk ticareti sebebiyle birçok hayvan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Afrika’da nesli ükenmek üzere olan hayvanlar arasında yer alan Afrika fillerinin nüfusu 1900’lü yıllarda üç ile beş milyon arasındayken bugün toplam 350 bine düştü.