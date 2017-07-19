Filistin'nin FETÖ'sü Abbas mı?
Pekin'deki Çin Devlet Akademisi'nde konuşan Abbas, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara rağmen İsraille görüşmelere hazır olduğunu söyledi.19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:44
YENİAKİT.COM.TR - Filistin lideri Mahmud Abbas ile Filistin halkı arasındaki uçurum büyüyor.
Çin'nin başkenti, Pekin'deki Çin Devlet Akademisi'nde konuşan Abbas, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara rağmen İsraille görüşmelere hazır olduğunu söyledi.
Hatırlanacağı üzerine israil uşağı Filistin Devlet Başbakanı Abbas, 93 yaşında ölen eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres için kısa bir taziye mesajı yayınladı.
kaynak: www.yeniakit.com.tr