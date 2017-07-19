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Filistin'nin FETÖ'sü Abbas mı?

Pekin'deki Çin Devlet Akademisi'nde konuşan Abbas, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara rağmen İsraille görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:44
Filistin'nin FETÖ'sü Abbas mı?

YENİAKİT.COM.TR - Filistin lideri Mahmud Abbas ile Filistin halkı arasındaki uçurum büyüyor. 

Çin'nin başkenti, Pekin'deki Çin Devlet Akademisi'nde konuşan Abbas, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara rağmen İsraille görüşmelere hazır olduğunu söyledi. 

Hatırlanacağı üzerine israil uşağı Filistin Devlet Başbakanı Abbas, 93 yaşında ölen eski İsrail Cumhurbaşkanı Peres için kısa bir taziye mesajı yayınladı.  

kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:44
  1. ABBAS
  2. Filistin Devlet Başbakanı Abbas
  3. Filistin lideri Mahmud Abbas
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