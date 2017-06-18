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Filistinliler'e yerleşim izni yok!

İsrail Kültür Bakanı Regev, İsrail'in, Filistinliler'e 14.000 yerleşim yeri inşaası için verdiği izni eleştirerek, bu iznin gereksiz olduğunu iddia etti ve acilen iptalini istedi.

18 Haziran 2017 Pazar 15:47
Filistinliler'e yerleşim izni yok!

Münübe Yılmaz

İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, İsrail'in, başta Ramallah olmak üzere çeşitli bölgelerde yerleşim yeri kuran Filistinliler'e, başka bölgelerde yerleşim izni verilmemesi gerektiğini söyledi. Bugün yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinliler'e verdiği 14.000 yerleşim yeri iznine değinen İsrailli bakan, Başbakan Netanyahu ile bugünkü toplantılarında Filistinliler'e verilen yerleşim iznini konuştuklarını ifade ederek " Filistinliler zaten sürekli A ve B bölgelerinde ( Ramallah ve Şam Kapısı) yerleşim yeri inşaa ediyorlar. Dolayısıyla C bölgesinde de 14.000 yerleşime izin vermeye gerek yok" dedi. Bölgedeki Yahudilere bile bu kadar yerleşim hakkı verilmediğini iddia eden Regev, Çevre Koruma Bakanı Keev Elkin'in Filistinlilere verilen yerleşim iznini desteklemesini de eleştirerek " Elkin, bu yasayı nasıl onaylar anlamıyorum. Kendisi buna karşıydı, fakat bir şeyler oldu ve kararından vazgeçti" ifadesinde bulundu. Meselenin kabinede tekrar görüşüleceğini belirten Regev, " Yahudiler'in C bölgesinde yerleşimini kısıtlamamız, Filistinliler'e de 14.000 yerleşim yeri izni vermemiz için bir neden yok" dedi. Regev, konuşmasının sonunda, Başbakan Netanyahu ile yaptıkları görüşmede, konunun kabinede tekrar görüşülmesine karar verdiklerini aktardı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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