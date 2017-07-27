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'Filistinliler yarın cuma namazı için Aksa'da toplanacak'

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "İsrail, Aksa'ya girmeye başlayan Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmaya çalışıyor. Filistinliler yarın cuma namazı için Aksa'da toplanacak." açıklamasında bulundu.

27 Temmuz 2017 Perşembe 22:51
'Filistinliler yarın cuma namazı için Aksa'da toplanacak'

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale ederek, Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmak istediğini söyledi.

  • İsrail polisi Aksa'ya giren Filistinlilere müdahale etti 

Maliki, Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü toplantısının ardından Arap Birliği'nin başkent Kahire'deki merkez binasında gazetecilere, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Maliki, "İsrail, Aksa'ya girmeye başlayan Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmaya çalışıyor." dedi. Filistinlilerin yarın cuma namazı için Aksa'da toplanacağına işaret eden Maliki, "İsrail'in gerilimi tırmandırma çalışmasını başarısız kılacağız." diye konuştu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise "Yarın Aksa'daki cuma namazında neler olacağına bakacağız." ifadesini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi de yaşanan gerilimin durması için Arap dünyası olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail polisinin Kudüs'te iki hafta aradan sonra açtığı Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında Filistinlilere ses bombası ve plastik mermilerle müdahalesinde 113 kişi yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 22:51
  1. Arap Birliği
  2. İsrail
  3. cuma namazı Aksa
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