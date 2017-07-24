Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı

YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa için Filistin'de direnen Müslümanlar Osmanlı'yı arıyor.

Gösterilere ellerinde Osmanlı tapuları ile gelen Müslümanlar ''burası bizim buda tapularımız'' ifadelerini kullanıyor.

Bugünb gerçekleşen gösterilerde, Filistin'in Babu'ş Şems bölgesinde Siyonist'lerce evinden kovulan Filistinli aile, evin kendilerinin olduğunu Osmanlı Tapusu ile gösterdi.

KUDÜS'Ü NASIL KAYBETTİK?

Yavuz Sultan Selim, 1516'da Mısır seferi için İstanbul'dan hareket ettiğinde hedefinde iki önemli şehir vardı: Kudüs ve Kahire...

Yavuz Komutasındaki Osmanlı Ordusu, Halep yakınlarındaki Mercidabık'ta Kölemen Ordusunu yendikten sonra Halep’i ardından Şam'ı teslim almış, üç ay sonrada Gazze önündeki cılız direnişi aşarak törenle Kudüs'e girmişti.

Osmanlılar 1516 yılında, şenlik alayı ile girdiği bu kutsal toprakları tam dört asır adaletle hükmetmiş ve sonunda 9 Aralık 1917'de geride yüzlerce eser ve kahramanlık öyküleri bırakarak terk etmişti.

1.Dünya savaşında Filistin’de de bir cephe açılmış, İngilizlerin önderliğindeki İtilaf Devletleri ile Osmanlılar kanlı bir şavaşa başlamışlardı.

1917 Ekim'inde General Allenby komutasındaki 130.000 kişilik işgalci İngiliz ordusu Gazze'yi kuşattığında Kudüs’ün akıbeti de belli olmuştu.

Alman subaylarının da yer aldığı Türk Ordusunun hali içler acısıydı. Siperdeki askerin üzerinde neredeyse üniforma bile yoktu.

Cephaneleri tükenmişti, Kumanyaları yoktu ve cephede yarı aç yarı tok savaşmak zorundaydılar. Bu durumdaki kahraman Türk askerleri kuşatmaya ancak üç ay direnebildi ve sonunda İngiliz 20. Kolordusu karşısında çekilmek zorunda kaldı.

Türk Birlikleri geriye çekilirken amaçları Yarmuk Nehri'ni geçip orada direnmekti. Bunu sezen İngiliz Albay Lawrence, Şerif Hüseyin liderliğindeki hain Arap gruplarla işbirliği yaparak, demiryolu ve köprülere sabotajlar yaptılar, erzak depolarına saldırdılar. Türk Ordusu içerden Araplardan, dışarıdan İngilizlerden büyük bir kuşatma altındaydı; ancak buna rağmen teslim olmuyorlardı.

General Allenby anılarında bu tabloyu şöyle çiziyor:

"Türkler ürküten, delice bir mücadele gücüne sahip. Savaş kabiliyetlerini tamamen yitirdiler ama hala çarpışmaya devam ediyorlar. Bir avuç Türk'ün siperlerde mahpus olduklarını bile bile ateşi kesmemeleri ve mücadele etmeleri yüzünden zaman kaybediyoruz."

İngiliz birlikleri 16 Kasım'da Kudüs'ün liman şehri Yafa'ya çıktılar. Türk askerleri burada üç hafta boyunca göğüs göğüse savaşıyor ve kahramanca direniyordu.

Sadece Kudüs savunmasında 30.000 vatan evladı şehit düştü.

Osmanlı Ordusunun Zeytin Dağı eteklerinde haftalarca süren savunmasından sonra Kudüs düşmüştü.

9 Aralık 1917'de Osmanlı Askerleri Kudüs’ü ağlayarak terkediyordu.

Ve o günden bugüne Filistin hala ağlıyor.



11 Aralık günü Kudüs’e giren İngiliz General Allenby. . Artık burada Türkler olmayacak." diyordu.