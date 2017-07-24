Filistinliler maketten yaptıkları dedektörleri yaktı

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, çok sayıda Filistinli, bir askeri kontrol noktası yakınlarında maketten yaptıkları metal arama dedektörlerini ateşe verdi.

Onlarca Filistinli, Beytüllahim'in kuzey girişinde bulunan kontrol noktası yakınlarında toplanarak maketten yaptıkları dedektörlerin önünde namaz kıldı.

Filistinliler, daha sonra İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek amacıyla söz konusu dedektörleri yaktı.

İsrail askerleriyle Filistinliler arasında küçük çaplı çatışma yaşandı

Bölgede ayrıca İsrail askerleriyle Filistinliler arasında küçük çaplı çatışma yaşandı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanması nedeniyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.