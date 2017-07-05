Filistinliler Hindistan Başbakanı Modi'yi protesto etti

Batı Şeria'daki Filistinli grupların temsilcileri ve mensupları, Modi'nin ziyaretini protesto etmek için Ramallah kentinde bulunan Hindistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Göstericiler, başta Hindistan olmak üzere bütün ülkeleri İsrail ile ilişkilerini kesmeye ve "işgal devletine" boykot uygulamaya davet etti.

Gösteride Filistinli gruplar adına konuşan İssam Ebu Bekir, "Filistin halkı ve direniş grupları, İsrail-Hindistan ilişkilerinin gelişmesini endişeyle takip ediyor. Bizi Hindistan ile birbirimize bağlayan uzun soluklu bağlarımız var. Hindistan bu süre zarfında Filistin halkının kendi kaderini kendi çizmesi yönünde tavır ortaya koymuştu. Şimdi ise Hindistan'ın duruşunda bir değişiklik olduğunu görüyoruz ki işgal devleti ile ilişkilerini geliştiriyor." dedi.

Modi'nin ziyareti sırasında yapılan anlaşmalarla Hindistan'ın İsrail'i "ödüllendirdiğini" belirten Ebu Bekir, "Hindistan, İsrail ile silah ve bilgi teknolojileri alanlarında 3 milyar dolara varan anlaşmalar imzalıyor. Aynı zamanda Hindistan Başbakanı Modi, İsrail gazetelerine verdiği demeçte, Tel Aviv’deki büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımakta bir beis görmediğini belirtiyor. Hindistan’a bu tavrını gözden geçirmesi çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Modi'nin dün başlayan İsrail ziyareti kapsamında, İsrail Uzay Ajansı ile Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu arasında ilk defa anlaşma imzalanmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin 25'inci yıl dönümüne denk gelen Modi'nin ziyareti, Hindistan'dan İsrail'e başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması açısından da dikkati çekiyor.

Son yıllarda Hindistan ve Çin gibi Asya devleriyle ilişkilerini ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda geliştirmeye çalışan İsrail, Modi'nin üç gün sürecek ziyaretine büyük önem atfediyor.

İsrail, nisan ayında da Hindistan ordusuna 2 milyar dolarlık füze savunma sistemi satmak için bu ülkeyle anlaşma imzalamıştı.