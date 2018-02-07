Filistinliler artık Suriye'de savaşacak

Suriye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistanlıların yaklaşık 1 yıl önce teşkil ettiği Ketibetu'l Guraba el Türkistan adlı cihat yanlısı grup, kendisine bağlı Filistinli bir alt grubun kurulduğunu ilan etti. Ketibetu'l Guraba el Türkistan'ın yeni kolu, Filistinlilerin ve diğer Arapların bulunacağı bir grup olacak.

UYGURLARA BAĞLI FİLİSTİNLİ GRUP

Cihat yanlısı Uygur grup yaklaşık bir hafta önce sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla kendisine bağlı Seriyye Guraba Filistin adlı grubun kuruluşunu ilan etti. Yayınlanan fotoğraflarda Ketibetu'l Guraba el Türkistan'a bağlı güçlerin, İdlib güneyindeki Ebu Zuhur kasabası yakınlarında rejim güçlerine karşı süren çatışmalarına yer verildi. Buna ek olarak Ketibetu'l Guraba el Türkistan içerisinde dini bir yetkili olan ve yeni kurulan grubun lideri olarak seçilen Ebu Muhammed El Filistini'nin bir ses kaydı da yayınlandı.

Filistinliler ve diğer Araplar Ketibetu'l Guraba el Türkistan tarafından yayınlanan paylaşımlarda ağırlıklı olarak gözüküyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir videoda grubun liderinin Arapça olan konuşması Uygurca altyazılı gösteriliyordu. Bu da kendisinin de etnik olarak bir Uygur olmadığını ortaya koyuyordu. Cihat yanlısı Uygur grubun içinde ne kadar Filistinli yahut Arap olduğu ise bilinmiyor.

EL KAİDE İLE İDEOLOJİK BAĞ

Ketibetu'l Guraba el Türkistan, geçtiğimiz yıl kurulmuştu ve sosyal medyada da savaş meydanında da oldukça aktifti. Grup tarafından yayınlanan görüntülere göre cihat yanlısı grup diğer gruplardan da birçok savaşçının yanı sıra yerel Suriyelileri de saflarına çekmeyi başarmış durumda.

Söz konusu grup her ne kadar doğrudan el Kaide'ye bağlı olmasa da grubun yayınladığı videolarda Usame bin Ladin, Eymen ez Zevahiri, Ebu Musab ez Zerkavi, Abdullah Azzam gibi isimlerin gözüktüğü biliniyor. Bunun yanı sıra eş Şebab ve Afgan Talibanı gibi grupların yayınladığı videolardan görüntüler de Ketibetu'l Guraba el Türkistan'ın yayınlarında kullanılmakta.

mepanews