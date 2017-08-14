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"Filistinli tutuklular kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakılıyor"

Filistinli gruplar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığını belirtti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:40
"Filistinli tutuklular kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakılıyor"

Fetih Hareketi, Hamas, İslami Cihad, Filistin Kurtuluş Cephesi,  Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi yetkililerinin de aralarında bulunduğu  Filistinli gruplar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütünün binası önünde  ortak basın açıklaması yaptı.

Filistinli grupların sözcüsü Yasir Salih, İsrail hapishanelerinde  sağlık sorunu yaşayan tutuklu sayısının bin 500'e ulaştığını ifade ederek,  "Filistinli tutuklular, çeşitli hastalıklardan şikayetçi. İsrail  hapishanelerindeki Filistinli tutuklular kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakılıyor."  dedi.

İsrail'in "bu tür uygulamalarına son verilmesi ve tutukluların  hayatının kurtarılması" için uluslararası insan hakları kurumlarına çağrıda  bulunan Salih, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin can güvenliğinden İsrail  Hapishaneler İdaresinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde  yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:40
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  2. Filistin
  3. Filistinli tutuklular
  4. Gazze
  5. Hamas
  6. sağlık
  7. Kızılhaç
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