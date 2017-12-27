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Filistinli Muhammed Türkiye'de okula başladı

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınarak Filistin direnişinin sembollerinden biri olan Down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, İstanbul Ataşehir'deki özel bir kurumda okula başladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:05
Filistinli Muhammed Türkiye'de okula başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her türlü kolaylığın sağlanması için talimat verdiği, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, İstanbul Ataşehir'deki özel bir okulda yıl sonuna kadar Türkçe dil eğitimi alacak. Muhammed, daha sonra mesleki eğitimden yararlanacak. 

AİLESİNE SAĞLIK VE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Hayat boyu öğrenme programı kapsamında eğitimlerini sürdürecek olan Muhammed'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı uzman psikologlar tarafından psikolojik destek de verilecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Muhammed, eğitim sürecinde aşçılıktan sportif faaliyetlere kadar ilgi duyduğu birçok alanda kendini geliştirebilecek. Kanser hastası ve maddi durumu kötü olan ailesine de sağlık ve iş imkânları sağlanacak.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:05
  1. İSRAİL
  2. FİLİSTİN
  3. MUHAMMED

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