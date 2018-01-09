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Filistinli kadınlardan Erdoğan’a selam

Filistinlilerin Amerikan’ın Kudüs kararına yönelik direnişi sürüyor...

09 Ocak 2018 Salı 04:14
Filistinli kadınlardan Erdoğan’a selam

İslami Cihad Hareketi Kadın Kolları tarafından Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde düzenlenen gösteride, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı kınandı. Filistin bayrakları ve Mescidi Aksa posterleri taşıyan göstericiler, “Erdoğan’a bin kere selam olsun” şeklinde sloganlar attı. Gösteride konuşan İslami Cihad Kadın Kolları Enformasyon Dairesi Sözcüsü Amine Hamid, “İşgal güçlerinin, Gazze sınırında kurduğu yeni tel örgülerin bir an önce kaldırılması gerektiğini” söyleyerek, Trump’ın, tarihi gerçekleri değiştirmesinin mümkün olmadığını ve Filistinlilerin ABD-İsrail kararlarıyla mücadeleye hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 04:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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