Filistinli esnaftan Amerikalı ve İngilizlere tarihi ders!
Ramallah kentinde el yapımı ayakkabılar satan bir dükkanın vitrinine Amerikalı ve İngilizlerin dükkana girmek için özür dilemesini şart koşan bir ilan asıldı.01 Ocak 2018 Pazartesi 20:23
Filistin'in Ramallah şehrinde yer alan bir ayakkabıcı dükkanının vitrinine asılan ilanda, dükkana gitmek isteyen Amerikalılar ve İngilizlerin, Balfour Deklerasyonu ve Trump’ın Kudüs kararı yüzünden Filistinlilerin çektiği acılar için önce özür dilemesi gerektiği yazıyor.
Uyarının ardından misafirperver bir "hoşgeldiniz" notu yer alıyor.
Kaynak: Haber7