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Filistinli dostunu da düşmanını da gördü

Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Filistin’in yanında olduğunu belirtti.

24 Aralık 2017 Pazar 03:56
Filistinli dostunu da düşmanını da gördü

Filistinli Yönetmen Nawras Abu Saleh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Filistin’in yanında olduğunu belirterek, “Kendisinin bizi sonuna kadar destekleyeceğini ve arkamızda olacağına inanıyoruz. Sadece konuşma değil, uygulama da var. Trump’ın aldığı karardan beri onun karşısında bekleyen tek lider odur” dedi. “Büyük Gelen Palto” adlı filminin gösterimi için Safranbolu’ya gelen Saleh, Filistinlilerin doğduğundan itibaren sıkıntılar yaşadığını söyledi. Saleh, şöyle devam etti: “BM’deki kararlar pek önemli değil ama şunu diyebiliriz ki, oradan çıkan karar, ‘İnsanlığın hepsi bu Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını kabul etmiyor.’ Biz Filistinliler olarak yanımızda duranları unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistinliler, kim onlarla beraber, kim onları destekliyor, kim onların karşısında bir düşman gibi bekliyor, hepsini biliyor.”

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 03:56
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