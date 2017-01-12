Filistinli direnişçilerden işgalcilere molotoflu saldırı

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Filistinli gençler yerleşimci araçlarını El-Halil'in doğusunda kurulu Kiryat Arba Yahudi Yerleşkesi'nin doğusundan geçen 60 nolu çevre yolunda seyir halindeyken hedef aldı.



Olay sonrası İsrail güçleri dün akşam Harsa ve Et-Tabka köylerine baskın düzenleyerek, El-Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nın girişini kapattı. Harsa ve Et-Tabka köylerine baskın düzenleyerek, birçok evde arama yaptığ. 12 yaşındaki Eymen Abdunnasır Ed-Derabia ve 18 yaşındaki Ali El-Kubi'yi bir süre gözaltında tutarak sorguladı ve daha sonra her ikisini de serbest bıraktı.



Ayrıca El-Fevvar Mülteci Kampı'nın girişini demir kapıyla kapatan İsrail askerleri, barikat kurdu, yoldan geçen araçları ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.



DİRENİŞÇİLER BU SALDIRI YÖNTMEİNİ SIKLIKLA KULLANIYOR



Kudüs Araştırma Merkezi, Filistinli gençlerin Kudüs İntifadası'nın başladığı Ekim 2015'ten 2016 sonuna kadar işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcilere yönelik 1602 molotof ve el yapımı bomba atma eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı.