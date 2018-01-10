Filistinli direnişçilerden Haham'a suikast
Filistinli direnişçiler Filistin, Savran'da bir Haham'a suikast düzenledi.10 Ocak 2018 Çarşamba 18:52
YENİAKİT.COM.TR - ABD başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü tek taraflı İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından başlayan Filistin İntifadası devam ediyor.
Cuma günleri sokaklara çıkan Müslümanlar işgalci İsrail askerleri ile çatışırken, Filistin'nin Savra bölgesinden suikast haberi geldi.
Filistin'li direnişçiler 35 yaşındaki savra Haham'ı Aharon Kelarm'ı aracında kurşunlayarak öldürdü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr