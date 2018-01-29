"Filistinli cesur kız"ın yargılanması ertelendi

Ahed'in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ofer Askeri Mahkemesi'nden savunma heyetinin iddianamedeki suçlamaları incelemesi için salı günü düzenlenecek duruşmayı ertelemesini talep ettik. Mahkeme talebimizi kabul etti ve duruşmanın 6 Şubat'ta yapılmasına karar verdi." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, 17 Ocak'ta görülen duruşmada, "sorguya devam edilmesi için" Ahed'in tutukluluk süresinin beşinci kez uzatılmasına ve ay sonuna kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.