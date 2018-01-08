Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Filistinli cesur kız"ın hapsi isteniyor

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen 16 yaşındaki Ahed Tamimi'nin 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
"Filistinli cesur kız"ın hapsi isteniyor

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi ve genç kızdan bir gün sonra gözaltına alınan annesi Neriman Tamimi bugün Ofer Hapishanesi'ndeki askeri mahkemeye çıkarılacak. Genç kızın 14 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi için "hayatı hapishanede son bulmalı" ifadesini kullanmıştı.

"Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed Tamimi daha önce de, erkek kardeşi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü'nü"ne layık görülmüştü.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
  1. İsrail
  2. filistin
  3. kudüs
  4. ahed tamimi
  5. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Şen'den Trabzon'a veda!
    1. Volkan Şen'den Trabzon'a veda!
    2. "30 bin lira verdiklerini duyunca..
    3. "Filistinli cesur kız"ın hapsi isteniyor
    4. Oğlunun fotoğrafını paylaşan anneye..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu..
    6. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    7. İntihar girişimini gören telefona..
    8. İstanbul'da 1 yıl öncesi 1 yıl sonrası..
    9. CHP'de İstanbul belirsizliği
    10. İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen..
    11. Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini..
    12. Pers dönemine ait tarihi eser ele..
    13. ABD vermedi, yerlisini yaptık
    14. Emre Mor geliyor! ilk görüşme olumlu
    15. Muhammet Reis'in sözleşmesi feshedildi
    16. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    17. Manisa'da yangın 2 iş yerini kül etti
    18. Kardak'tan ayrılmıyorlar
    19. Trump'ın kulelerinde yangın!
    20. Barzani'den flaş açıklama: Türkiye ile..
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...