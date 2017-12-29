Filistinli cesur kızın ayaklarını bile zincirlediler!
Filistinli cesur kız Ahed Temimi'nin gözaltı süresi 5 gün uzatılırken, İsrail polisi duruşmaya getirdiği 16 yaşındaki kızın ayaklarına zincir bağladı.29 Aralık 2017 Cuma 15:57
Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için gözaltı sürelerinin 5 gün uzatılmasına karar verildi.
KUZENİ SERBEST BIRAKILDI
Mahkeme, Temimi ailesinin avukatının yaptığı itiraz sonucu sadece Nur Naci et-Temimi'nin 48 saatliğine ve bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.
AYAKLARINA ZİNCİR BAĞLADILAR
Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 10'a yakın polisin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.