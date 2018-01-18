Filistinli bloggerden takdir toplayan hareket: Ödülü reddetti

Filistinli-Amerikan blogger ve Muslim Girl'un kurucusu Amani Khatahtbeh, Revlon kozmetik firmasının ödülünü kabul etmedi. Firma daha önce 2014 yılında İsrail'in Filistin Gazze Şeridi'ne başlattığı ölümcül saldırıyı destekleyen İsrailli eski asker Gal Gadot'a marka elçisi olarak aynı ödülü vermişti. Amani Khatahtbeh, Filistinli kadınların ve insanların baskı altına alınmasına neden olan bir kadınla bağlantılı ödülü kabul edemeyeceğini açıklayarak, “Kâfirin verdiği ödül kabul etmem.” dedi.

Khatahtbeh, sitesinden kitlesel medyanın duymadığı ve göz ardı ettiği sesleri duyurmaya çalıştığını söylüyor.

“CESURCA YAŞA” ÖDÜLÜ

Revlon kozmetik “Cesurca Yaşa” ödülünü Müslüman kadınlara verdiği destek nedeniyle Khatahtbeh'e vermek istedi.



Blogger Instagram hesabından şöyle dedi: "Gadot'un güzellik elçisi olduğu bu ödülü kabul edemem.”

AHED TAMİMİ'Yİ HATIRLATTI

Khatahtbeh, “Onun İsrail güvenlik güçlerinin Filistin'deki eylemlerine sözlü desteği MuslimGirl.com sitesinin ahlak ve değerlerine aykırı düşmektedir. Vicdan rahatlığıyla bu ödülü kabul edemem ve halen 16 yaşındaki Ahed Tamimi İsrail askeri güçlerince gözaltında tutulduğu için Gal'ın elçiliğini kutlayamam” diye ekledi.

GADOT, İSRAİL'İN OPERASYONUNU DESTEKLEMİŞTİ

İsrailli eski asker Gadot, 2014 Ramazan ayında başlayan ve 50 gün süren Gazze'ye yönelik operasyonu desteklemiş ve Facebook hesabından İsrail askerlerini kastederek “Ülkemi koruyan tüm kızlara ve erkeklere sevgi ve dualarımı gönderiyorum” paylaşımında bulunmuştu. Abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye bölgeye yapılan saldırı ise çoğu sivil 2000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Timetürk