Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Filistinli bloggerden takdir toplayan hareket: Ödülü reddetti

Filistinli blogger Amani Khatahtbeh, Amerika’nın en ünlü kozmetik firmalarından biri olan Revlon’un ödülünü aynı ödül daha önce eski bir İsrailli kadın askere verildiği gerekçesiyle kabul etmedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:11
Filistinli bloggerden takdir toplayan hareket: Ödülü reddetti

Filistinli-Amerikan blogger ve Muslim Girl'un kurucusu Amani Khatahtbeh, Revlon kozmetik firmasının ödülünü kabul etmedi. Firma daha önce 2014 yılında İsrail'in Filistin Gazze Şeridi'ne başlattığı ölümcül saldırıyı destekleyen İsrailli eski asker Gal Gadot'a marka elçisi olarak aynı ödülü vermişti. Amani Khatahtbeh, Filistinli kadınların ve insanların baskı altına alınmasına neden olan bir kadınla bağlantılı ödülü kabul edemeyeceğini açıklayarak, “Kâfirin verdiği ödül kabul etmem.” dedi.

Khatahtbeh, sitesinden kitlesel medyanın duymadığı ve göz ardı ettiği sesleri duyurmaya çalıştığını söylüyor. 

“CESURCA YAŞA” ÖDÜLÜ

Revlon kozmetik “Cesurca Yaşa” ödülünü Müslüman kadınlara verdiği destek nedeniyle Khatahtbeh'e vermek istedi.

Blogger Instagram hesabından şöyle dedi: "Gadot'un güzellik elçisi olduğu bu ödülü kabul edemem.”

AHED TAMİMİ'Yİ HATIRLATTI

Khatahtbeh, “Onun İsrail güvenlik güçlerinin Filistin'deki eylemlerine sözlü desteği MuslimGirl.com sitesinin ahlak ve değerlerine aykırı düşmektedir. Vicdan rahatlığıyla bu ödülü kabul edemem ve halen 16 yaşındaki Ahed Tamimi İsrail askeri güçlerince gözaltında tutulduğu için Gal'ın elçiliğini kutlayamam” diye ekledi.

GADOT, İSRAİL'İN OPERASYONUNU DESTEKLEMİŞTİ

İsrailli eski asker Gadot, 2014 Ramazan ayında başlayan ve 50 gün süren Gazze'ye yönelik operasyonu desteklemiş ve Facebook hesabından İsrail askerlerini kastederek “Ülkemi koruyan tüm kızlara ve erkeklere sevgi ve dualarımı gönderiyorum” paylaşımında bulunmuştu. Abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye bölgeye yapılan saldırı ise çoğu sivil 2000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Timetürk

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:11
  1. ABD
  2. Filisitnli blogger
  3. Amani Khatahtbeh
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail basınından şok iddia! 'Doğu Kudüs'e...'
    1. İsrail basınından şok iddia! 'Doğu..
    2. Meclis'te tarihi buluşma! İlk açıklama..
    3. Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
    4. Kritik Moskova ziyaretinde ilk fotoğraf
    5. Afrin operasyonu öncesi Rusya arasında..
    6. Filistinli bloggerden takdir toplayan..
    7. Pistten çıkan uçağın maliyeti belli oldu
    8. 'Böyle bir şey görmedim! Hepsi namaza..
    9. Grip sezonu değişti
    10. Kirli 'Afrin' oyunu böyle deşifre..
    11. Şehit aileleri ve gazilere törenle..
    12. AK Parti - MHP ittifakında hedef..
    13. Avrupa'da büyük şok! Cezaevinde isyan..
    14. Galatasaray aradığı sol beki buldu
    15. Prof. Dr. Nevzat Tarhan evliliği..
    16. İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de..
    17. Polisi karşısında görünce şoka girdi
    18. Erdoğan'dan çarpıcı İsrail açıklaması:..
    19. İbrahim Kalın'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Afrin'deki teröristleri 'Türkler..
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    PKK'nın kabusu geldi! Görüntülemek için yarıştılar
    PKK'nın kabusu geldi! Görüntülemek için yarıştılar
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...