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Filistinli anneyle tartışan milletvekiline koruma!

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak ırkçı saldırılarda bulunan İsrail'li milletvekili Oren Hazan'a, takviye koruma sağlandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
Filistinli anneyle tartışan milletvekiline koruma!

Jerusalem Post gazetesinin Knesset'te görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunan Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı alındı. 

FİLİSTİNLİ AİLELERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ DURDURUP HAKARET ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine mensup Milletvekili Hazan, 25 Aralık'ta Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, aracın içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti. Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:38
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